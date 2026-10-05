Президент США Дональд Трамп похвалил Индию за организацию президентских выборов, перепутав ее с Бразилией, передает журнал Newsweek.

В публикации в соцсети Truth Social Трамп заявил, что 125 млн человек проголосовали в первом туре президентских выборов в Индии, а результаты были объявлены вскоре после закрытия избирательных участков в тот же день.

Позднее публикацию отредактировали: сейчас в ней указана Бразилия. В первом туре президентских выборов в Бразилии, который прошел 4 октября, Флавиу Болсонару набрал более 47% голосов и опередил действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву почти на 2 процента.

Второй тур состоится 25 октября. Лула да Силва заявил, что проведет избирательную кампанию заново, чтобы добиться победы во втором туре.