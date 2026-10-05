Украина не может «сдавать» свои интересы России, иначе страну ждёт крах, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя призывы депутатов Верховной Рады к уступкам Москве ради прекращения войны.

«Интересы нашего государства нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. Нельзя прогибаться под Путина и под Россию, потому что Украину сломают. От этих людей точно не зависит переговорный процесс. Поэтому народ Украины может быть спокоен», — сказал Зеленский журналистам.

Так он отреагировал на заявления депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко и представителя правящей партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева.

Гончаренко ранее заявил, что Киев «проигрывает войну» и несёт большие потери, не имея достаточно средств ни на войну, ни на «существование страны». Он призвал договариваться с Россией, в том числе о прекращении ударов по портам, предприятиям и школам.

«Договариваться — это идти друг другу на уступки», — заявил депутат, не уточнив, на каких условиях должны быть достигнуты договорённости с Москвой.

«Сеять панику не нужно. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россия именно этого и добивается», — добавил Зеленский.