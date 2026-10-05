Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Славы и чести I степени. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Награждение приурочено к 50-летнему юбилею Кадырова. Патриарх поздравил главу Чечни и отметил его как «волевого, целеустремленного и ответственного лидера».

По словам патриарха, за годы руководства Кадырова Чечня добилась значительных успехов в социально-экономическом развитии, сфере безопасности, а также в укреплении межрелигиозного мира.