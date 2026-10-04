Президент США Дональд Трамп примет решение о возможных пошлинах для крупнейших покупателей российской нефти и газа после оценки последствий и возможных компромиссов, заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Послушайте, он принимает все решения в самый последний момент. Он оценит все возможные последствия и компромиссы. Он неустанно пытается положить конец этой войне», – сказал Райт в интервью CBS News.

Журналистка Маргарет Бреннан отметила, что Трамп должен принять решение о возможном введении пошлин до 18 октября.

В ночь на 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Сенат одобрил его 7 августа, а Палата представителей – 17 сентября.

Документ предусматривает пошлины до 500% на российские товары и до 100% – на продукцию крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран, которые помогают обходить ограничения на экспорт российского топлива. Законопроект в США называли основой для введения новых «адских санкций» против России и ее торговых партнеров.