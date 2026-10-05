Компания BYD Azerbaijan Energy Automotive Factory планирует перейти от нынешней сборки электрических автобусов к собственному производству. На территории Сумгайытского химического промышленного парка предположительно в мае 2027 году заработает завод по сборке автомобилей марки BYD.

Как рассказал Minval заместитель директора по производству BYD Azerbaijan Energy Automotive Factory Орхан Гамбаров, на новом предприятии автобусы будут производиться по технологии Completely Knocked Down (CKD). Это способ поставки и сборки автомобилей, при котором товар привозится в страну в виде комплекта отдельных деталей и собирается уже на месте.

По словам Гамбарова, завод будет расположен рядом с действующим предприятием компании в Сумгайытском химическом промышленном парке. Планируемая производственная мощность составит 300–500 автобусов в год.

Сейчас предприятие осуществляет сборку электрических автобусов BYD. В частности, на заводе уже собираются 12-метровые электробусы BYD K9UD. По данным Агентства развития экономических зон, в 2026 году на предприятии планируется сборка 250–300 электробусов.

Гамбаров также сообщил, что компания получила новый заказ на сборку 169 автобусов для BakuBus. Они предназначены для обновления автобусного парка столицы. Собранные в Азербайджане электробусы уже используются не только в Баку, но и в Нахчыване и Карабахском регионе, в частности в Ханкенди. Например, 60 электробусов BYD, введенных в эксплуатацию в Нахчыване в августе 2026 года, были собраны в Сумгайытском промышленном парке.

Кроме автобусов, компания рассматривает возможность начала сборки малотоннажных электрических грузовиков BYD T5. По словам Гамбарова, этот вопрос пока находится на стадии переговоров и обсуждения технических деталей. Предположительно начало такой сборки рассматривается примерно на конец 2026 — начало 2027 года.

При этом производство легковых автомобилей BYD в Азербайджане на данном этапе не планируется.