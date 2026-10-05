Сообщения о случаях чумы в Иркутской области России отслеживаются Центром контроля особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Азербайджана.

«Пока необходимости во введении дополнительных ограничительных мер в связи с чумой на территории Азербайджана нет. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация постоянно оценивается, и при необходимости соответствующие меры могут быть оперативно усилены», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что за последние 50 лет в Азербайджане случаев заражения чумой не регистрировалось. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильна и находится под контролем. Также контролируется состояние лиц, прибывающих в Азербайджан из России.

В случае выявления подозрений на чуму взятые у пациента образцы могут быть исследованы в лаборатории Центра контроля особо опасных инфекций Минздрава. Центр располагает необходимым оборудованием и материалами для проведения соответствующих исследований. Одним из направлений его деятельности является эпидемиологический надзор за чумой и другими особо опасными инфекциями.

В Минздраве напомнили, что чума является преимущественно природно-очаговой инфекцией, возбудителем которой является бактерия Yersinia pestis. В природе инфекция циркулирует главным образом среди грызунов и блох. Заражение человека происходит преимущественно при контакте с инфицированными животными или блохами, а в некоторых случаях — воздушно-капельным путем при легочной форме заболевания. Чума является излечимым заболеванием, при этом ранняя диагностика и своевременное медицинское вмешательство имеют большое значение.

«По имеющимся данным, ситуация не дает оснований для особого беспокойства населения Азербайджана. Гражданам рекомендуется ориентироваться только на официальную информацию», — подчеркнули в Минздраве.

Поводом для сообщений о возможной вспышке чумы в Иркутске стала смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Она умерла 2 октября, а причиной смерти официально названа пневмония неясного происхождения.

В российских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о возможной легочной форме чумы. Однако российские власти пока не подтвердили этот диагноз. Роспотребнадзор заявил, что у женщины не обнаружены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

После появления информации о возможном случае особо опасной инфекции контактные лица были взяты под медицинское наблюдение. Сообщалось также о введении карантинных мер в ряде больниц Иркутска.

А между тем власти Узбекистана уже усилили санитарный контроль и повысили готовность профильных служб в связи с зафиксированным в Иркутской области случаем смерти от чумы. Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья заявил, что мониторит ситуацию на основе официальных данных компетентных органов Российской Федерации и Всемирной организации здравоохранения. В частности, анализируется информация о лабораторном подтверждении диагноза, вероятных источниках и путях передачи инфекции, перемещениях пациента, а также о лицах, с которыми он контактировал.

Тем временем риск завоза особо опасной инфекции из России в Казахстан предварительно оценивается как низкий. Минздрав РК сообщил о превентивных мерах после информации о подозрительном случае в Иркутской области. Среди пассажиров всех видов транспорта людей с повышенной температурой, симптомами заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено.

Ситуация продолжает отслеживаться, а меры могут корректироваться по мере поступления официальных данных.