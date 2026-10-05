Грузия рассчитывает на отношения с Европейским союзом (ЕС), основанные на правде, справедливости и партнерстве, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Отношения с грузинским государством должны быть основаны на правде и справедливости, чтобы никто не смотрел на нас свысока и не злился из-за того, что страна не присоединилась к европейским санкциям, не навредила своей экономике и не учла их угрозы в связи с открытием второго фронта против РФ», — сказал Каладзе.