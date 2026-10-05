«Альтернатива для Германии» меняет подход к евро. Во внутреннем стратегическом документе партия отказывается от многолетнего требования вывести Германию из еврозоны и предлагает вместо этого глубокую реформу ЕС и валютного союза.

Об этом сообщает Bild.

«АдГ», основанная в 2013 году во многом на критике единой европейской валюты, еще в программе к выборам в Бундестаг 2025 года выступала за выход Германии из еврозоны.

Теперь партия предлагает усилить ответственность государств за собственные долги и ограничить возможности вмешательства Европейского центробанка. Цель — поставить евро на «прочный фундамент собственной ответственности и обязательств».

Если реформировать систему не удастся, вопрос о будущем европейском и валютном курсе Германии, по мнению партии, должно решить население.

Документ обсуждался в конце сентября на встрече депутатов Европарламента, Бундестага и земельных парламентов.

Также «АдГ» предлагает преобразовать ЕС в «союз суверенных наций». Брюссель, по замыслу партии, должен сосредоточиться на внутреннем рынке, защите внешних границ, безопасности и отдельных технологических проектах.

Кроме того, предлагается расширить национальные исключения в миграционной, социальной и финансовой политике, а также отменить прямые выборы в Европарламент. Депутатов, согласно инициативе, должны назначать национальные парламенты.