Президент США Дональд Трамп намерен посетить Узбекистан. Об этом заявил специальный представитель президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

«Я знаю, что он хочет приехать в Узбекистан. У президента крайне плотный график, но он говорил мне о своем намерении посетить Узбекистан. Я и сам постоянно продвигаю этот вопрос. Надеемся, что этот визит состоится как можно скорее», — сказал Замполли.

По его словам, точные сроки визита пока не определены. Спецпредставитель отметил, что отношения между Вашингтоном и Ташкентом развиваются и выразил надежду на скорый визит американского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее неоднократно приглашал Трампа посетить республику.

В феврале Мирзиёев по приглашению Трампа посетил Вашингтон, где принял участие в первом саммите Совета мира. Американский президент также пригласил узбекского лидера на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами.