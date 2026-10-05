Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере защиты прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджана.

На встрече стороны обсудили защиту прав и свобод человека, развитие международного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие институтов омбудсменов двух стран.

Алиева рассказала о своей работе в области защиты прав и свобод человека и международном сотрудничестве. Она отметила, что между институтами омбудсменов Азербайджана и Украины уже сложились эффективные связи, и подчеркнула важность их дальнейшего укрепления.

Лубинец, в свою очередь, отметил важность обмена опытом между институтами омбудсменов в сфере защиты прав человека. Он поблагодарил Алиеву за встречу и оказанное гостеприимство.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.