У России нет шансов победить Польшу в случае прямого конфликта, поскольку Варшава обладает значительным превосходством в авиации и располагает ресурсами для быстрого поражения российских нефтеперерабатывающих заводов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, Совет государств Балтийского моря даже без остальных стран Европы и НАТО имеет более высокий ВВП, чем Россия, а его совокупный оборонный бюджет в мирное время превышает российские расходы на оборону в условиях войны.

«Мы, как НАТО, должны проводить настолько масштабные и активные учения на нашей стороне, чтобы Путин не был уверен в том, что именно мы предпримем», – заявил Сикорский.

Он отметил, что такая стратегия должна заставить российскую сторону оттянуть силы с территории Украины.

«Путин буквально представлял себе, что сможет отменить распад СССР и снова сделать Россию сверхдержавой, частью триумвирата, управляющего миром, – создать своего рода Ялту II. Думаю, теперь он понимает, что это недостижимо», – сказал глава польского МИД.

Сикорский также заявил, что в случае нападения Россия быстро потерпела бы поражение из-за превосходства Польши в авиации.