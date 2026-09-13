Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петраус высоко оценил книгу «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» (The War for Karabakh: Strategy, Technology, and Victory), посвященную победе Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года.

«Мастерский анализ одной из определяющих, но зачастую недооцененных военных кампаний XXI века», – заявил Петраус.

Авторы книги Лиам Коллинз и Джон Спенсер анализируют стратегию Азербайджана, модернизацию армии, военное руководство, применение современных технологий и тактику общевойсковых операций. В основу исследования легли материалы с поля боя, официальные военные документы, карты, данные из открытых источников и интервью более чем со 100 военными, чиновниками и ветеранами Азербайджана и Армении.

Книга готовится к публикации издательством Cambria Press.