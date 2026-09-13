Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по объектам, связанным с производством и поставками дизельного топлива в России.
«Мистеру Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить наносить удары по дизельному топливу в России. Пусть он наносит удары по целям, но не по дизельному топливу, потому что из-за этого возникает дефицит дизеля», – сказал Трамп журналистам.
По мнению американского президента, проблемы с поставками топлива связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с российско-украинской войной.
«Поэтому мы поговорили с мистером Зеленским об этом. Есть множество других целей. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это вредит, это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу», – добавил Трамп.