Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по объектам, связанным с производством и поставками дизельного топлива в России.

«Мистеру Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить наносить удары по дизельному топливу в России. Пусть он наносит удары по целям, но не по дизельному топливу, потому что из-за этого возникает дефицит дизеля», – сказал Трамп журналистам.

По мнению американского президента, проблемы с поставками топлива связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с российско-украинской войной.