Президент Украины Владимир Зеленский занял 21-е место в рейтинге 50 самых влиятельных евреев мира за 2026 год по версии The Jerusalem Post.

Издание представило Зеленского как «еврейское лицо украинского сопротивления», отметив его роль в руководстве страной во время полномасштабной войны с Россией, а также еврейское происхождение президента и историю его семьи.

Первое место в рейтинге заняли Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, и его жена Иванка Трамп. Вторую позицию занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В первую десятку также вошли начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, филантроп Рональд Лаудер, миллиардерша Мириам Адельсон, соучредитель Wiz Ассаф Раппапорт, министр торговли США Говард Латник, а также Сэм Альтман и Марк Цукерберг. Десятую позицию заняла журналистка Барри Вайс.

Всего список включает 50 человек и пар, которые будут оказывать значительное влияние на еврейский мир в 2026 году.