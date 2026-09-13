Уровень одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до 16%, его политикой недовольны 81% французов, следует из опроса Ipsos-Bva по заказу La Tribune Dimanche.

Это самый низкий рейтинг Макрона в опросах Ipsos-Bva с момента его избрания президентом в 2017 году.

«Общественное недовольство находится на пике, и мы видим, как усугубляются все проблемы, связанные с роспуском Национального собрания: бюджетные проблемы, снижение покупательной способности», – отметил заместитель генерального директора Ipsos-Bva Брис Тентюрье.

По его словам, в обществе присутствует ощущение, что все в стране работает с перебоями.

Деятельность премьер-министра Себастьена Лекорню одобряют 20% респондентов, тогда как 70% опрошенных ее не одобряют. По словам Тентюрье, это связано с тем, что глава правительства «погряз в бюджетных проблемах, создавая впечатление, что он не собирается ничего менять».

Опрос проводился онлайн 9–10 сентября, в нем приняли участие 1 тыс. человек старше 18 лет.