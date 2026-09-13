Российская сторона не исключает проведения в октябре нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать», – сказал Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи России, США и Украины в обозримой перспективе.

Накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров о мире может пройти в октябре.