Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча России, США и Украины состоится в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее зять американского президента Джаред Кушнер заявил, что в результате встреч в Москве и Киеве американская сторона получила четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию российско-украинской войны. По его словам, в ходе переговоров появились новые идеи, которые могут быть обсуждены на трехсторонней встрече в ближайшее время.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе она (трехсторонняя встреча России, США и Украины – ред.) состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером», – сказал Песков в комментарии «Известиям».

Напомним, трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоялись в начале 2026 года в Абу-Даби.