Турция полна решимости вывести сотрудничество и интеграцию в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) на более высокий уровень. Об этом говорится в публикации МИД Турции в соцсети X по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.

«В 17-ю годовщину Нахчыванского соглашения, заложившего основы Организации тюркских государств, мы с гордостью и воодушевлением отмечаем День сотрудничества тюркских государств.

Черпая силу в нашей общей истории, языке и многовековых братских связях, мы полны решимости превращать человеческий, экономический и стратегический потенциал тюркских государств в общее благосостояние, а также выводить наше сотрудничество и интеграцию на более высокий уровень.

Мы вместе строим Тюркский век на основе единства и солидарности», — говорится в публикации.