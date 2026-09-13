Зять и посланник президента США Джаред Кушнер назвал очень успешными свои поездки в Москву и Киев вместе со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

«Я думаю, это была очень важная для нас поездка. Мы уже давно говорили о том, чтобы ее совершить. Я бы сказал, что это очень успешная поездка», – сказал Кушнер, выступая на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По его словам, у американской стороны теперь есть понимание, «каковы будут следующие шаги».

«Было очень-очень важно иметь возможность получить последнюю информацию от обеих сторон», – добавил Кушнер.

Он отметил, что американская сторона привержена поиску пути вперед в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, к этому стремятся президент США Дональд Трамп, Уиткофф и он сам. Кушнер также заявил, что, судя по увиденному, к урегулированию привержен президент Украины Владимир Зеленский. По имеющейся у него информации, такую же позицию занимает и президент России Владимир Путин.

По словам Кушнера, теперь необходимо найти «правильную формулу», которая устроила бы всех участников процесса и позволила продвинуться вперед.

Зять американского лидера отметил, что у мирных и других политических договоренностей есть две важные составляющие: помимо тщательной подготовительной работы над сделкой, необходимо суметь воспользоваться благоприятным моментом для ее заключения.

Он добавил, что в ходе поездок появились новые идеи, которые можно обсудить в трехстороннем формате.