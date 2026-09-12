Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре невозможна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии AFP.

«Это невозможно», – сказал он.

По его словам, встреча двух политиков может состояться только в Москве.

Песков ранее неоднократно заявлял о готовности РФ провести переговоры с украинской стороной в российской столице.

Ранее Deutsche Welle сообщила, что Зеленский готов лично встретиться с Путиным на полях саммита «Группы двадцати», который пройдет в Майами 14–15 декабря.