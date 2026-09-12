Президент Украины Владимир Зеленский готов договориться о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита «Группы двадцати» в Майами. Об этом сообщает DW.
По словам главы украинского государства, он полетит в Майами, если президент РФ посетит саммит лидеров стран G20, который заланирован на декабрь 2026 года.
«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», — заявил Зеленский.
При этом, по его словам, то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем сам результат.
«Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне — это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все», — заявил он.