Президент Украины Владимир Зеленский готов договориться о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита «Группы двадцати» в Майами. Об этом сообщает DW.

По словам главы украинского государства, он полетит в Майами, если президент РФ посетит саммит лидеров стран G20, который заланирован на декабрь 2026 года.

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», — заявил Зеленский.

При этом, по его словам, то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем сам результат.