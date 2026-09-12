Турция решительно осудила атаки беспилотников с территории Ирака по Саудовской Аравии и призвала все стороны избегать дальнейшей эскалации напряженности, сообщает МИД Турции.

В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии.

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки беспилотников, нанесенные с территории Ирака по Саудовской Аравии», — говорится в заявлении.

Анкара также высоко оценила «сдержанный подход» саудовских властей, направленный на предотвращение дальнейшего роста напряженности в регионе.

МИД Турции приветствовал осуждение атак иракским правительством и начало расследования для установления обстоятельств произошедшего и виновных.

Турецкое ведомство призвало к немедленному прекращению атак, угрожающих региональной стабильности и безопасности, а также настоятельно рекомендовало всем сторонам избегать шагов, способных привести к дальнейшей эскалации.

Ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди одобрил запрос Ирана о совместном расследовании обнаружения пусковых установок для беспилотников у границы двух стран.