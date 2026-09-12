Ирак закрыл приграничный с Ираном район Аль-Тайиб после обнаружения площадок для запуска беспилотников, сообщают агентства Reuters и AFP.

По данным Reuters, решение приняли после обнаружения объектов в южной провинции Майсан у границы. Источники AFP в силовых структурах подтвердили, что пусковые установки нашли в районе Аль-Тайиб.

Тем временем официальный представитель командующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Науман сообщил, что премьер-министр Ирака Али аз-Зейди одобрил запрос Ирана о совместном расследовании обнаружения пусковых установок для беспилотников у границы двух стран.

Расследование началось после атаки на саудовский нефтепровод «Восток-Запад». Эр-Рияд и Багдад заявили, что удар был нанесен с территории Ирака. После инцидента командующего войсками в провинции Майсан отстранили от должности. МИД Саудовской Аравии принял во внимание начало иракского расследования и отказался от ответных ударов.