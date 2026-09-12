Более 9,4 тыс. граждан Азербайджана въехали в Россию с целью учебы за первые шесть месяцев 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился примерно на треть, следует из данных, которые приводит РИА Новости.

За полгода в Россию для учебы въехали 9 434 гражданина Азербайджана. Всего за январь–июнь Россия приняла 202 640 иностранных студентов. Лидерами по числу въехавших для обучения стали граждане Казахстана — 47 156 человек, Китая — 42 526, Узбекистана — 26 478, Таджикистана — 22 052 и Кыргызстана — 12 775.

Заметно вырос и поток студентов из некоторых других стран: число граждан Бангладеш, въехавших в Россию для учебы, увеличилось более чем наполовину — до 1 076 человек, а граждан Нигерии — практически вдвое, до 568.