В Хатаинском районе Баку с 07:00 12 сентября будет временно ограничено движение транспорта на трех улицах в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения коснутся улиц Абдуллы Рагимова, Ильгара Аббасова и Ази Асланова.

Движение будет ограничено до завершения ремонтных работ.

В AAYDA призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты с учетом направления движения и с пониманием отнестись к проводимым работам.