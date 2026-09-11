Мексика в период оккупации азербайджанских территорий занимала принципиальную позицию в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на официальном приеме в Шуше по случаю Национального дня независимости Мексики.

По его словам, отношения между двумя странами основаны на взаимном уважении, а также приверженности нормам и принципам международного права. Гаджиев отметил, что между Баку и Мехико продолжаются политические консультации и диалог, а по ряду вопросов международной повестки позиции сторон совпадают.

Он также подчеркнул значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах добычи полезных ископаемых и энергетики.

Гаджиев добавил, что проведение Национального дня независимости Мексики второй раз в Шуше формирует новую дипломатическую традицию. По его словам, Шуша постепенно становится одним из дипломатических центров Азербайджана и площадкой для международных мероприятий.