Учителей школ Абшеронского района попросили 15 сентября, в первый день нового учебного года, придерживаться классического черно-белого стиля в одежде.

Как стало известно Minval, cоответствующее обращение распространили среди педагогов и классных руководителей в преддверии начала 2026–2027 учебного года.

В сообщении отмечается, что учителям рекомендуется выбрать на первый учебный день классический бело-черный вариант одежды.

Отметим, что ранее президент Ильхам Алиев подписал Указ о применении Закона «О внесении изменений в Закон «Об общем образовании» и внесении изменений в Указ Президента от 27 мая 2019 года № 711.

Согласно документу, соответствующим органом, утверждающим требования к одежде педагогов в государственных общеобразовательных учреждениях.

В соответствии с Указом, Кабинету Министров поручено в двухмесячный срок:

Утвердить требования к одежде преподавателей государственных общеобразовательных учреждений и проинформировать об этом главу государства.