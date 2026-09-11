Сотрудники посольства США в Азербайджане почтили память около 3 тысяч человек, погибших в результате террористических атак 11 сентября 2001 года и их последствий.

В дипмиссии отметили, что после терактов многие страны мира выразили солидарность с США, в том числе Азербайджан.

«Военнослужащие США и Азербайджана бок о бок служили в составе коалиционных сил в Афганистане. Мы благодарны Азербайджану за его вклад в нашу совместную борьбу с глобальным терроризмом», — говорится в сообщении посольства.

Там также подчеркнули, что террористам не удалось сломить дух американского народа.