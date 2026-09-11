В Азербайджане в 2027–2029 годах планируется разработать и внедрить «карту конкуренции», которая будет отражать уровень развития конкуренции в стране и отдельных регионах.

Это предусмотрено «Национальным планом действий на 2027–2029 годы по развитию конкуренции и предотвращению монополистической деятельности», утверждённым распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 сентября 2026 года.

Согласно документу, в целях расширения возможностей деятельности участников рынка будут проанализированы экономические, технические и административные механизмы регулирования, в том числе процедуры лицензирования и выдачи разрешений. По итогам анализа будут подготовлены предложения по их совершенствованию.

Также будет изучена возможность поэтапного перехода к конкурентной рыночной модели в отдельных сферах инфраструктуры и услуг, где государство обладает исключительным участием или действует специальное регулирование.

Кроме того, в 2027–2029 годах будет сформирована система показателей для оценки уровня конкуренции по стране и регионам. На её основе и будет создана «карта конкуренции Азербайджана».