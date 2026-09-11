Азербайджан становится местом проживания не только для граждан соседних стран, но и для иностранцев из дальнего зарубежья. Статистические данные показывают, что в последние годы число прибывающих в страну граждан США, Великобритании и Грузии заметно увеличилось.

Особенно выделяется динамика по гражданам США. Если в 2015 году в статистике было зарегистрировано 3 прибывших гражданина США, то в 2025 году их число достигло 13. При этом максимальный показатель за рассматриваемый период был зафиксирован в 2018 году — 15 человек.

Растёт и число граждан Великобритании, переезжающих в Азербайджан. В 2015 году показатель составлял 5 человек, в 2018 году достиг 19, а в 2023 году — 23. В 2024 году в Азербайджан прибыли 12 граждан Великобритании, а в 2025-м — 10.

Особенно заметна динамика по Грузии. В 2015 году в Азербайджан прибыли 782 гражданина Грузии, а в 2025 году — уже 1151 человек. Таким образом, несмотря на колебания по отдельным годам, статистика показывает устойчивый интерес к Азербайджану со стороны граждан разных стран. В 2025 году всего в статистике было зарегистрировано 3436 прибывших иностранцев. Наиболее значительную часть составили граждане России — 1554 человека, Грузии — 1151, Украины — 156, Туркменистана — 56, Казахстана — 94 и Узбекистана — 60.

При этом растёт интерес и со стороны граждан стран Запада. Помимо США и Великобритании, в 2025 году в Азербайджан для проживания прибыли 9 граждан Германии, 8 граждан Ирана, 5 граждан Израиля и 10 граждан Афганистана.

Данные также показывают, что география людей, выбирающих Азербайджан, постепенно становится более широкой. Если традиционно основную часть прибывающих составляли граждане стран региона, то в статистике присутствуют также США, Великобритания, Германия и другие государства. Рост числа иностранцев, выбирающих Азербайджан, может быть связан с экономическими возможностями, развитием бизнеса, инвестиционной привлекательностью и условиями проживания в стране.