В Баку в рамках мер по снижению транспортной нагрузки с сентября планируется поменять начало рабочего дня в государственных учреждениях. Предполагается, что часть организаций начнет работу в 08:00, а другие — примерно в 09:30. Об этом Minval сообщил эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров.

По его словам, соответствующие меры предусмотрены Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы. Документ предусматривает переход на гибкий график работы для ряда организаций с целью снижения транспортной нагрузки, в частности с началом нового учебного года. При этом эксперт подчеркнул, что на данный момент речь идет именно о государственных учреждениях. Официального решения об изменении времени начала занятий в школах и вузах пока нет.

«Есть такой план, чтобы с 15 сентября, в течение двух месяцев, в государственных органах работа начиналась в разное время — в 08:00 и в 09:30. Но с учебой это никак не связано», — отметил Джафаров.

По его словам, разделение рабочего времени должно создать временной интервал между потоками людей, направляющихся на работу, и тем самым несколько снизить нагрузку на дороги, предотвратив транспортный коллапс на дорогах.

Эксперт также предупредил, что начало учебного года традиционно сопровождается ростом транспортной нагрузки в Баку. В город приезжают студенты из регионов, увеличивается количество поездок, одновременно продолжаются ремонтные и строительные работы на дорогах.

«С 12-го по 15-е число в Баку традиционно будет плотный трафик на столичных дорогах. В этом году ситуация может еще более усугубиться, поскольку одновременно ведутся масштабные ремонтные работы», — сказал он.

По словам Джафарова, структуры, отвечающие за общественный транспорт, уже готовятся к увеличению пассажиропотока. В частности, увеличивается количество автобусов, а в связи с ремонтными работами на одной из станций метро были запущены экспресс-автобусы по нескольким направлениям. По его словам, при необходимости после 15 сентября могут быть скорректированы отдельные маршруты или открыты дополнительные экспресс-линии.

Эксперт считает, что проблема пробок в Баку уже приобрела хронический характер и решить ее только за счет увеличения количества автобусов невозможно.

«Если дорога перекрыта, даже 5 тысяч автобусов не смогут обеспечить нормальное движение», — отметил он.

Джафаров также предложил в перспективе рассмотреть возможность создания за пределами столицы крупного университетского городка, где могли бы одновременно жить и учиться десятки тысяч студентов и преподавателей. По его мнению, это позволило бы частично разгрузить Баку. В качестве возможных направлений он назвал Гянджу, Габалу и Лянкяран.

По словам эксперта, для системного решения транспортной проблемы необходимо комплексное выполнение мер, предусмотренных Государственной программой, включая изменение графиков работы, распределение крупных мероприятий между разными городами и развитие образовательной инфраструктуры за пределами столицы.

«На столе должна быть не только программа, но и конкретный план ее реализации. Несколько структур должны объединиться и выполнить эту работу», — подчеркнул Джафаров.

Между тем уже сегодня несколько транспортных структур готовятся разруливать грядущий транспортный коллапс. Вот, например, ЗАО «Бакинский метрополитен» в настоящее время работает, можно сказать, не в полную силу. После запуска проекта по разделению зеленой и красной веток метро, пассажиров, пользующихся подземным транспортом, стало в разы меньше. Однако там обещают перейти к усиленному графику работы и сократить интервал между поездами с трех минут, если вдруг людей в метро станет больше.

Агентство наземного транспорта Азербайджана также поручило перевозчикам увеличить число рейсовых автобусов в первый учебный день в стране во избежание задержек с общественным транспортом. Перейти на усиленный режим работы обещает также и дорожная полиция Баку.