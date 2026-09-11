В Yeni Klinika впервые успешно провели механическую тромбэктомию для лечения острого ишемического инсульта. Благодаря экстренному вмешательству врачам удалось удалить тромб из мозговой артерии и восстановить кровообращение.

Пациентка 1950 года рождения поступила в больницу с острыми неврологическими симптомами. В ходе обследования у нее была выявлена тромбоэмболия правой средней мозговой артерии.

Инвазивный радиолог Агакиши Яхьяев в экстренном порядке провел механическую тромбэктомию. Тромб был извлечен из сосуда, после чего кровоснабжение мозга восстановилось.

Дальнейшее лечение пациентки продолжилось под наблюдением заведующей отделением Инсультного центра Минары Черкеззаде и врача-невролога Эмина Насирова.

После вмешательства неврологические симптомы полностью исчезли. Пациентку выписали домой после пяти дней стационарного лечения.

В Yeni Klinika отмечают, что механическая тромбэктомия впервые была проведена в медицинском учреждении в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования.

Метод применяется при остром ишемическом инсульте и позволяет механически удалить тромб, перекрывающий кровоток в мозговом сосуде, тем самым восстановив кровоснабжение мозга.