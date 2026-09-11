Украина может начать применять новые тактические баллистические ракеты FP-7 по целям в России уже в ближайшие недели, заявила глава компании-разработчика Fire Point Ирина Терех.

По её словам, ракета с дальностью до 200 км и боевой частью до 150 кг прошла два этапа испытаний и готовится к боевому применению.

Fire Point также испытывает дальнобойную FP-9 с радиусом действия до 850 км. В компании допускают, что следующий этап испытаний может фактически пройти в боевых условиях по целям на территории России.