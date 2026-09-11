В Азербайджане утверждены новые нормы проектирования общественных зданий и сооружений. Как сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана, документ устанавливает требования к зданиям высотой до 55 метров и распространяется на новые, реконструируемые и капитально ремонтируемые объекты образования, здравоохранения, гостиничной, торговой, административной, культурной и спортивной инфраструктуры, а также общественные пространства в жилых зданиях.

Решение утверждено Коллегией Госкомитета. Одним из основных направлений новых норм будет повышение безопасности детей. В них прописано, что теперь в дошкольных учреждениях младшие группы должны размещаться на первом этаже, а каждое групповое помещение должно иметь как минимум два эвакуационных выхода. Отопительные приборы необходимо оборудовать защитными покрытиями, исключающими прямой контакт детей с нагревательными элементами. Для лестничных ограждений также установлено минимальное требование по высоте — 1,5 метра.

Отдельные требования предусмотрены для школ. Высота учебных помещений должна составлять не менее 3,6 метра, на каждого ученика должно приходиться не менее 2 кв. метров площади, а в компьютерных кабинетах — не менее 4,5 кв. метра на одно рабочее место.

Нормы также устанавливают также требования к качеству воздуха. На каждого ученика должно обеспечиваться поступление не менее 20 кубометров свежего воздуха в час. Спортивные площадки и игровые зоны детских садов должны получать прямой солнечный свет не менее трех часов в день как минимум на половине своей площади. Учебные помещения для младших классов должны размещаться отдельно, а актовые залы — не выше второго этажа.

Школы и детские сады также должны быть оснащены медицинскими кабинетами, системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией, а также средствами передачи тревожного сигнала соответствующим службам.

Отдельный блок требований касается доступности зданий. Для людей с инвалидностью и пожилых граждан предусматриваются специальные требования к пандусам, освещению, маршрутам передвижения, лифтам и подъемным устройствам.

В больницах, родильных домах, поликлиниках и учреждениях социальных услуг лифты должны устанавливаться независимо от этажности здания. При этом как минимум одна лифтовая кабина должна иметь размеры, позволяющие перевозить пациента на носилках.

Новые нормы затрагивают и условия пребывания пациентов. В обычных больничных палатах должно быть не более четырех коек. Операционные, реанимационные, палаты интенсивной терапии и отделения для новорожденных должны иметь независимые системы вентиляции и микроклимата. Эффективность обеззараживания микроорганизмов и вирусов в таких помещениях должна составлять не менее 95%.

Для инфекционных и туберкулезных отделений предусматриваются отдельные вентиляционные каналы с антибактериальными фильтрами. Размещение рентгеновских и радиологических кабинетов рядом с палатами для беременных женщин и детей не допускается.

Повышаются и требования к пожарной безопасности. Документ регламентирует ширину эвакуационных выходов, лестниц и коридоров, допустимую вместимость помещений, противопожарные преграды и системы удаления дыма.

Детские сады, школы и интернаты должны иметь автоматические системы пожарной сигнализации с передачей сигнала непосредственно в пожарную службу. Отдельно регулируется вопрос шума и вибрации. Оборудование, создающее повышенный уровень шума — в частности, вентиляционные камеры, насосные установки и лифты, — должно размещаться с соблюдением специальных требований, если рядом находятся жилые помещения, учебные зоны, больничные палаты или комнаты для детей.

Еще один блок новых норм посвящен энергоэффективности и экологичности строительства. При проектировании рекомендуется использовать энергоэффективные фасадные и кровельные системы, тепловые насосы и автоматизированное регулирование отопления. Также предусмотрено применение солнечной и ветровой энергии. На этапе проектирования необходимо учитывать возможности естественного освещения, предотвращать чрезмерный нагрев помещений и обеспечивать рациональное использование вод