В Азербайджане в 2025 году у матерей в возрасте 15–17 лет родились 877 детей, следует из данных Государственного комитета статистики. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 1 279, в 2023-м — 1 742, в 2022-м — 2 011, а в 2021 году — 1 650.

Таким образом, за год число родов среди несовершеннолетних сократилось на 402, или примерно на 31,4%. Доля рождений у девушек 15–17 лет также снижается. В 2025 году на эту возрастную группу пришлось 0,9% от общего числа рождений — 95 875 детей. Годом ранее показатель составлял 1,3%.