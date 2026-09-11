Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) FERRATA совместно с Воздушными силами ВСУ и другими подразделениями Сил безопасности и обороны провело уникальную операцию по защите неба Киева с использованием беспилотных платформ Katran. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

В ходе операции бойцы FERRATA, в составе которого действует морское отделение «Черноморский легион», отработали взаимодействие с украинской авиацией и проверили возможности совместного применения средств, способных действовать в воздухе и на воде.

В рамках эшелонированной системы защиты столицы платформы Katran использовались как носители дронов-перехватчиков и радиолокационного разведывательного оборудования.

Операция проходила под руководством командира отделения с позывным «Девятый». По его словам, военные могли отслеживать воздушную обстановку на разных высотах, однако не все цели можно было уничтожить с помощью одних лишь дронов-перехватчиков.

«Мы выходили на операцию и четко видели, что там происходит, есть разные высоты, которые невозможно закрыть перехватчиками. Если бы не наша авиация, то на Киев попало бы больше «шахидов», – заявил «Девятый».

Одной из ключевых задач стала координация работы беспилотных средств с Военно-воздушными силами Украины. Операторы FERRATA, в частности, взаимодействовали с экипажами истребителей F-16, прикрывавшими системы морского действия.

В ГУР подчеркнули, что в ходе операции отрабатывалось боевое взаимодействие различных средств для защиты воздушного пространства столицы.