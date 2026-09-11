Свыше 100 американских военных советников помогают Саудовской Аравии разведданными и целеуказанием на фоне обострения конфликта с йеменскими хуситами, сообщает CNN.

По данным неназванного представителя администрации США, всего в Саудовской Аравии задействовано около 200 американских военнослужащих. Сотрудничество осуществляется в рамках объединенного командования, созданного несколько недель назад для противодействия хуситам.

Американские военные напрямую не участвуют в нанесении ударов. При этом США передают Эр-Рияду систему определения целей, аналогичную Maven, а также предоставляют геопространственную поддержку.