Украина и Канада запустят совместное производство разведывательных беспилотников для Сил обороны Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 30% произведенных дронов будут сразу передаваться Украине для использования на поле боя.

«Для наших людей, наших военных – чтобы спасать наших детей и наши семьи», – заявил Зеленский.

Тем временем министерство обороны Украины сообщило, что соответствующее соглашение подписали представители оборонных ведомств двух стран. В рамках договоренностей будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel, которое объединит украинскую defense tech-компанию Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development.

Произведенные в рамках партнерства разведывательные дроны будут поставляться ВСУ.

В Минобороны заявили, что стороны продолжат совместную работу над решениями в сфере безопасности.