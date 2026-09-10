Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран вновь пытается создать ядерное оружие после того, как Израиль уничтожил его непосредственную способность производить ядерные боеголовки.

«Клянусь вам здесь, у Стены Плача, накануне Рош ха-Шана (еврейский Новый год): пока я являюсь премьер-министром, Иран не будет обладать ядерным оружием», – сказал Нетаньяху.

Он также сообщил об ударах по силам, которые назвал «иранской осью». По словам Нетаньяху, Израиль продолжает интенсивные операции в секторе Газа и Ливане.

Премьер указал, что израильские силы уничтожили хребет Бофор и теперь проводят операции в районе хребта Али-Тахер.