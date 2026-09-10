Иран нанес ущерб американским военным объектам в Бахрейне, где расположен штаб 5-го флота ВМС США, заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као в интервью The Epoch Times.

Корреспондент издания Райан Морган сообщил в соцсети X, что Као, говоря о последствиях иранских ударов, заявил, что Иран «разнес к чертям Бахрейн». По словам Моргана, это может быть первым публичным признанием на высоком уровне в США масштабов ущерба, нанесенного американским военным объектам в стране.

В Бахрейне расположен штаб 5-го флота ВМС США, в зону оперативной ответственности которого входят Персидский залив, Красное море, часть Индийского океана и другие акватории региона.

Као также подтвердил, что после ударов для американского авианосца Abraham Lincoln не оказалось «места для прибытия» в Бахрейн.