Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех предупредил, что установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебским проливом и островом Перим потребует для их нейтрализации широкой международной коалиции. Об этом сообщает CNN.

«Он предупредил, что если хуситы захватят Перим и возьмут Баб-эль-Мандебский пролив, то, чтобы заставить их уйти, будет нужно много международных войск и ВМС», – приводит слова Салеха телеканал.

Салех отметил, что до сих пор не получил помощи от США и все ограничивалось «лишь разговорами». Отвечая на вопрос о возможном отсутствии американской поддержки в дальнейшем, он заявил, что в таком случае американским войскам, международному сообществу и мировой торговле «придется заплатить более высокую цену».

В военной пресс-службе Салеха, в свою очередь, указали на возможные последствия установления хуситами контроля над Перимом и Баб-эль-Мандебским проливом. По их оценке, после этого хуситам уже не понадобится дальнобойное оружие для угрозы судоходству: они смогут заминировать водный путь по аналогии с действиями Ирана в районе Ормузского пролива.