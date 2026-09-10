Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика превращается в казино из-за распространения рекламы азартных игр и призвал чиновников навести порядок в этой сфере.

«Что у нас творится в стране? Все «гуся крутят»… У нас страна превратилась в казино», – заявил Лукашенко, слова которого передает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, ситуация уже дошла дошло до того, что его семья этим занимается.

«Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране», – добавил он.

Белорусский лидер призвал чиновников проверить рекламу казино в интернете и обратить внимание на ее распространение. Он также поручил навести порядок в игорной сфере республики.

