Страны — члены Организации тюркских государств (ОТГ) договорились усилить сотрудничество по розыску лиц, скрывающихся от уголовного преследования, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Вопрос обсуждался на встрече министров внутренних дел стран ОТГ в Астане. Участники уделили особое внимание ускорению обмена информацией, прямому взаимодействию профильных служб и более активному использованию возможностей полицейских атташе.

«Преступность не признает границ. Поэтому и противодействовать ей мы должны сообща. Здесь важны скорость обмена информацией, доверие между нашими службами и конкретный результат», – отметил глава МВД Казахстана Ержан Саденов.

Он призвал коллег активнее задействовать существующие механизмы взаимодействия, укреплять прямые контакты между оперативными подразделениями и расширять использование возможностей полицейских атташе.

В МВД Кыргызстана же сообщили, что участники встречи также рассмотрели вопросы противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, незаконным ставкам и азартным играм, экстремизму, терроризму и транснациональной организованной преступности.

«Важным итогом встречи стало обсуждение проекта Соглашения о создании Совета по борьбе с преступностью между государствами — членами и наблюдателями ОТГ», – говорится в сообщении МВД Кыргызстана.

По итогам встречи участники подписали совместную декларацию, в которой закрепили основные договоренности и дальнейшие направления сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с преступностью.

Следующую встречу министров внутренних дел ОТГ планируется провести в 2027 году в Турции.