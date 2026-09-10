Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдаленой Гроно. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Cтороны обсудили отношения Азербайджана и ЕС, перспективы их развития, ситуацию в регионе, а также вопросы мира и стабильности на Южном Кавказе.

Отдельно была отмечена важность визитов и контактов на высоком уровне для развития сотрудничества Азербайджана и ЕС.

На встрече также обсудили развитие правовой и институциональной базы отношений, завершение переговоров по документу о двусторонних приоритетах Партнерства и перспективы переговоров по новому двустороннему соглашению.

Байрамов рассказал о шагах по укреплению мира и доверия между Азербайджаном и Арменией. Стороны отметили важность встречи лидеров двух стран в Бишкеке в августе для продвижения региональной мирной повестки.

Также состоялся обмен мнениями по энергетике, коммуникациям и другим двусторонним и региональным вопросам.