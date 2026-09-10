Около 70–75 азербайджанских моряков находятся на судах в портах России и Украины, не имея возможности покинуть регион. По словам председателя Общественного объединения «Содействие морякам Азербайджана» Ильхама Насирова, занимающегося вопросами защиты прав моряков, около 40 человек находятся в Украине и ещё 30–35 ждут в российских портах.

Многие из них месяцами остаются на борту судов, которые не могут выйти из портов из-за угрозы дронов на Черном море. По словам собеседника, некоторые моряки пребывают в таком положении по четыре-пять месяцев.

«Иногда моряки бросают судно, когда совсем невмоготу, то есть нет продуктов, а иногда сидят и ждут», — рассказал он.

Ситуация затрагивает не только моряков, находящихся непосредственно в портах России и Украины. По словам собеседника, до обострения военной ситуации значительная часть азербайджанских моряков работала в черноморском регионе. В основном они плавали на турецких судах. Всего, по оценке Насирова, за рубежом работают около 7–8 тысяч азербайджанских моряков. При этом порядка 3–4 тысяч человек плавали в Черном море. Сейчас же, моряки стали массово отказываться от рейсов в опасные районы либо возвращаются в Азербайджан.

Зарплату предлагают вдвое выше

По словам собеседника, некоторые компании пытаются всячески удержать работников, даже обещают компенсировать риски повышением зарплаты. Если раньше матрос получал около 1,5 тысячи долларов, то теперь ему готовы платить 3–3,2 тысячи долларов. Зарплата капитана, по его словам, может увеличиваться примерно с 5 тысяч до 10 тысяч долларов.

Однако даже значительное повышение оплаты не всегда убеждает моряков выходить в опасные рейсы. В результате 90% азербайджанских моряков стали отказываться от рейса.

Два моряка получили ожоги

В качестве примера можно назвать один из последних эпизодов, где двое азербайджанских моряков погибли в результате атак беспилотников на судно в Черном море. Согласно информации, буксир TEDY, на борту которого находились четыре гражданина Азербайджана, подвергся атаке беспилотников вблизи порта Одесса. Судно принадлежит компании Mert Marine Corporation и плавает под флагом Сомали. Помимо четырех граждан Азербайджана, на его борту находились трое граждан Турции, двое граждан Германии и один гражданин Украины.

После первой атаки поврежденный буксир направился в сторону порта Констанца, однако по пути подвергся еще двум ударам беспилотников. В результате погибли азербайджанские моряки Аслан Алиев и Асим Гасымов. Еще двое граждан Азербайджана получили ожоги и были госпитализированы в Одессе. По словам Насирова, судно направилось спасать другой повреждённый корабль. Изначально моряки не хотели выходить в море, но их вынудили.

Моряки говорят об отказе от опасных рейсов

Собеседник утверждает, что некоторые компании не всегда заранее сообщают морякам, в какой именно район предстоит отправиться судну. Моряку могут сообщить, что предстоит еще один рейс, уже после того, как он оказался на борту. В связи с этим Насиров рекомендует морякам, которые не хотят отправляться в опасные районы, оформлять отказ от рейса в письменном виде.

В каждом порту стоят суда с азербайджанскими экипажами

По оценке собеседника, в отдельных портах сейчас находятся по пять-шесть судов с азербайджанскими экипажами, которые ожидают возможности продолжить работу. При этом время простоя, по его словам, предусмотрено контрактами: компании должны выплачивать морякам деньги за период ожидания. Проблемой остаётся и возвращение людей домой. Моряки не всегда могут просто покинуть судно, поскольку вынуждены оставаться на борту.

Представитель общественного объединения заявил, что получает обращения от моряков и старается помогать им информационно — предоставляет контакты профсоюзов и международных организаций, а также помогает связаться с компаниями. При этом он призывает моряков самостоятельно оценивать риски перед заключением контракта и не соглашаться на рейсы в опасные регионы, если маршрут и условия работы вызывают сомнения.