Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана.

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником еврейского народа – Рош ха-Шана, выражаю самые искренние пожелания.

Азербайджан исторически являлся пространством слияния различных цивилизаций, где между представителями отдельных народов и вероисповеданий сформировались образцовые общественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, дружбе и братстве.

В современном Азербайджане обеспечены демократические и правовые условия для фундаментальных прав и свобод каждого, независимо от языка, религии и этнической принадлежности. В условиях царящей в нашем обществе на протяжении столетий атмосферы религиозно-этнической толерантности еврейская община, сохраняя национально-духовные ценности, язык и культуру, принимает активное участие в социально-культурной жизни нашей страны, переживающей период большого развития и прогресса, вносит свой ценный вклад в укрепление гражданской солидарности.

Еще раз передаю каждому из вас праздничные поздравления по случаю Рош ха-Шана, символизирующего обновление, духовную чистоту, доброту и солидарность, желаю счастья вашим семьям, достатка вашим домам.

С праздником!», — говорится в поздравлении.