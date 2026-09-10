В Азербайджане утверждена Государственная программа по обеспечению продовольственной безопасности на 2027-2032 годы. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Программа направлена на обеспечение населения безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышение эффективности и прозрачности системы продовольственной безопасности, а также приведение ее в соответствие с международными требованиями.

Согласно документу, Агентство продовольственной безопасности будет координировать предусмотренные программой меры и контролировать их реализацию, ежегодно информируя президента о ходе выполнения мероприятий.

Мониторинг и оценку реализации программы поручено проводить Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Агентства продовольственной безопасности.

Министерству финансов и Министерству экономики совместно с Агентством продовольственной безопасности поручено обеспечить предусмотрение необходимых средств для финансирования мероприятий программы при формировании государственного бюджета и государственных инвестиционных программ.