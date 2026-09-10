Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем ​​25-28° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-75% ночью и 40-50% днем.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-19°, днем ​​- 26-31° тепла, в горах ночью — 6-11°, а днем ​​- 15-20° тепла.