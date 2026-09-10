Спрос на взаимные поездки граждан Азербайджана и Китая продолжает расти. Об этом заявил главный менеджер представительства China Southern Airlines в Баку Чжан Ян на мероприятии, посвященном 20-летию представительства авиакомпании.

По его словам, активизация торгово-экономических связей и реализация китайскими компаниями проектов в Азербайджане способствуют увеличению пассажиропотока между двумя странами.

Особый импульс рынку придало вступление в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов.

«Все больше граждан Азербайджана отправляются в Китай с целью туризма, учебы и ведения бизнеса, и все больше граждан Китая приезжают в Баку», — отметил Чжан Ян.

Он подчеркнул, что China Southern Airlines намерена продолжить оптимизацию маршрутной сети, повышать надежность рейсов, качество наземного обслуживания и улучшать стыковочные возможности.

По словам Чжан Яна, авиакомпания рассчитывает использовать возможности безвизового режима для дальнейшего развития туризма, бизнеса и культурных связей между Азербайджаном и Китаем.