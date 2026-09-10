Китай и Азербайджан продолжают углублять стратегическое партнерство, практическое сотрудничество и гуманитарные обмены. Об этом в Баку заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном 20-летию представительства China Southern Airlines.

По словам дипломата, за 34 года с момента установления дипломатических отношений страны сформировали прочную основу сотрудничества, основанную на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде.

Лу Мэй отметила, что Азербайджан, являвшийся важным узлом древнего Великого шелкового пути, сегодня выступает ключевым партнером Китая в реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Посол также подчеркнула роль China Southern Airlines в развитии связей между двумя странами. По ее словам, расширение авиасообщения способствует росту туристических, деловых и инвестиционных контактов, в том числе в сферах инфраструктуры, цифровой экономики и «зеленой энергетики».

Лу Мэй выразила уверенность, что авиакомпания продолжит увеличивать частоту рейсов, совершенствовать сервис и укреплять авиационное сообщение между Азербайджаном и Китаем.